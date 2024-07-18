Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Молния повредила самолет, летевший из Иркутска в Ленск

Организована проверка по факту повреждения воздушного судна авиакомпании «ИрАэро». Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что на послеполетном осмотре воздушного судна Ан-26-100, который летел по маршруту Иркутск – Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней части. По предварительной информации, причиной случившегося стало попадание молнии в самолет.

Экипаж воздушного судна не пострадал, пассажиры на борту отсутствовали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Больше чем бизнес
Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
«Борьба за покупателя усиливается»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес