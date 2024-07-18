Молния повредила самолет, летевший из Иркутска в Ленск

Организована проверка по факту повреждения воздушного судна авиакомпании «ИрАэро». Подробности рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что на послеполетном осмотре воздушного судна Ан-26-100, который летел по маршруту Иркутск – Ленск, было обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны в верхней части. По предварительной информации, причиной случившегося стало попадание молнии в самолет.

Экипаж воздушного судна не пострадал, пассажиры на борту отсутствовали.