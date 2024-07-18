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В Иркутской области к 2036-му прогнозируется рост турпотока до 3,6 млн человек

Рост туристического потока в 2 раза спрогнозировали в Иркутской области к 2036 году. Об этом на совещании, посвященному перспективам развития туризма в Прибайкалье, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В 2023 году наш регион посетили 1,7 млн человек. К 2036 году прогнозируем рост потока туристов до 3,6 млн. Доля сферы туризма в валовом региональном продукте увеличится с 1,7% до 2,6%. Растет налоговая отдача от отрасли. Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области составляет 9%. Благодаря участию в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» растет качество и число мест размещения, появляются современные модульные отели. Отмечается рост числа занятых в отрасли, на текущий момент это порядка 26,6 тыс. человек», – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что важно поддерживать баланс, создавая оптимальные условия для путешествий и отдыха. Необходимо максимально сохранить уникальную природу Байкала. Это возможно только при условии комплексного подхода, в который включили пять направлений.

В их числе – совершенствование законодательства, модернизация инфраструктуры и развитие туристических объектов, предоставление региональных мер поддержки для туристической отрасли, формирование новых туристических продуктов, подготовка квалифицированных кадров для обеспечения достойного уровня сервиса в отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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