Летний фестиваль «Счастье чистой воды» пройдет в августе в Иркутске

В Иркутске 17-18 и 24-25 августа пройдет фестиваль «Счастье чистой воды». Мероприятие состоится на площади у памятника Александру III, рассказали в пресс-службе мэрии.

Праздник будет состоять из трех частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической. Для горожан и гостей столицы Прибайкалья готовят насыщенную программу. Запланированы познавательные лектории, презентация результатов научных исследований о состоянии Ангары и Байкала, демонстрация современных технологий очистки водоемов, показы исторических кинокартин.

В рамках развлекательного блока проведут игры и конкурс-дефиле в костюмах на сап-бордах, квиз. Состоятся выступления саксофонистов из разных стран, музыкальных групп, диджеев, а также отчетный концерт. Отдельные программы готовят местные радиостанции. Запланирована прямая трансляция мероприятия.

Все дни фестиваля под открытым небом будет работать большой фудкорт «Сытый бабр». На площадке будет представлено порядка 30 ресторанов Иркутска. Здесь можно будет попробовать как классику стритфуда со всего мира, так и локальные, трендовые, экспериментальные блюда местных поваров.