Проектирование поликлиники на месте кинотеатра «Чайка» в Иркутске планируют начать в этом году

В Иркутске планируют построить новую поликлинику №5. Ее собираются разместить на месте кинотеатра «Чайка». Подробности во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На сегодняшний день все предпроектные работы проведены. Мы понимаем ориентировочную сметную стоимость этого лечебного учреждения – более 2 млрд рублей. В текущем году в четвертом квартале планируем заключить контракт на проектирование и строительство данного медицинского объекта», – отметил Игорь Кобзев.

Предполагается, что проект поликлиники будет готов к концу 2025 – началу 2026 года: к этому сроку власти рассчитывают получить экспертное заключение, после чего приступить к реализации.