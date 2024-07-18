Почти в 30 населенных пунктах Приангарья в 2024 году впервые появятся Интернет и мобильная связь

В Иркутске состоялась прямая линия с губернатором Игорем Кобзевым. В рамках мероприятия глава региона рассказал, как в Приангарье планируется решать проблему отсутствия связи на части территорий.

«Всего у нас остается 158 удаленных населенных пунктов, в которых отсутствуют мобильная связь, Интернет. <…> В этом году мы устанавливаем базовые станции в 28 населенных пунктах», – отметил Игорь Кобзев.

В следующем году запланировано подключение еще около 30 территорий. Полностью решить проблему отсутствия связи планируют ориентировочно за 3 года. Кроме того, Приангарье намерено получить федеральную поддержку, которая позволит быстрее обеспечить населенные пункты цифровыми коммуникациями.