Губернатор рассказал о планах по обустройству поселка Листвянка на Байкале

В Иркутской области планируется обновить территории и объекты в одном из наиболее посещаемых поселков на Байкале – Листвянке. Подробности во время прямой линии рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Начинаем с дорог – приведем их в порядок. Также мы заявились в проект "Пять морей и озеро Байкал". В его рамках намерены прибрежную зону привести к единому причальному формату», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он также добавил, что при благоустройстве зоны причалов планируется выслушать мнения экспертов и жителей. Кроме того, власти хотят обновить образовательные и медицинские учреждения в населенном пункте, обустроить освещение на всем протяжении проезжей части. И, помимо прочего, позаботиться, чтобы объекты в Листвянке не загрязняли Байкал.