Свой Банк подтверждает статус привлекательного работодателя

Аналитический центр «БизнесДром» присвоил финтех-группе IDF Eurasia, в состав которой входит АО «Свой Банк», Рейтинг привлекательности работодателя на уровне А.hr (очень высокий).

Рейтинг привлекательности работодателя — это оценка, показывающая, насколько компания способствует профессиональному развитию сотрудников и улучшению условий труда. В рамках исследования проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости и рисков работодателя.

Как отмечается в пресс-релизе аналитического центра, высокий рейтинг IDF Eurasia обусловлен практикой премирования сотрудников, положительным имиджем группы, а также прозрачными возможностями профессионального развития и карьерного роста. Группа уделяет большое внимание обучению сотрудников: за последние 12 месяцев обучение прошло 65% сотрудников, тренинги проводятся как минимум дважды в год. Средняя заработная плата в организации составляет 190 000 рублей, что превышает показатели средней отраслевой зарплаты на 15%. Также высокий рейтинг поддерживает отсутствие задолженностей по выплате заработной платы и налогов, отмечают аналитики.

IDF Eurasia заботится о качестве жизни и здоровье своих сотрудников.

В числе факторов, позитивно влияющих на рейтинг работодателя, — компенсация ДМС для сотрудников и льготные условия для их родственников. Организация компенсирует расходы на связь и транспорт, есть корпоративное такси для всех категорий сотрудников. Кроме того, IDF Eurasia предоставляет такие бенефиты, как курсы иностранных языков для всех категорий сотрудников, визовое сопровождение в случае командировок в другие страны и страховой полис ВЗР. Также организация предлагает гибкий график работы.

Группа IDF Eurasia работает с 2012 года. Кроме Своего Банка, в состав холдинга входят микрофинансовая компания MoneyMan и сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect. Всего в IDF Eurasia работает более 1200 сотрудников. В 2023 году организация вошла в число лучших работодателей России.

По словам HR бизнес-партнера АО «Свой Банк» Елены Стрижковой, компания прошла большой путь, чтобы стать заметной и привлекательной на рынке труда: «Мы ценим наших сотрудников и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, в создании сильной и успешной команды, и поэтому гарантируем поддержку, конкурентную зарплату, удобный график работы и социальный пакет. Мы хотим, чтобы сотрудники не только оставались с нами надолго, но и повышали свои компетенции, поэтому предлагаем тренинги и обучение за счет компании. Мы создаем условия для успешной карьеры и ценим вклад каждого члена команды в общее дело».