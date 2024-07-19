5 миллионов товаров для сельского хозяйства от семян до комбайна

Специалисты экосистемы для предприятий АПК Своё Фермерство рассказали, как масштабировался аграрный В2В маркетплейс за 4 года своей работы.

Число поставщиков маркетплейса товаров для сельского хозяйства Своё Фермерство превысило 16 000, а количество предлагаемых ими товаров перешагнуло отметку в 5 миллионов единиц. На протяжении 4 лет маркетплейс активно развивается и показывает динамику прироста 30% год к году как по товарам, так и по поставщикам.

Специалисты маркетплейса проанализировали, какие товарные категории развиваются активнее других и где сосредоточен покупательский спрос. Более 4 миллионов товарных позиций приходится на категорию запасных частей, что делает её лидером маркетплейса по количеству представленных товарных позиций. В ней можно найти как оригинальные, так и импортозамещённые аналоги комплектующих и элементов для сельскохозяйственных машин, спецтехники и оборудования.

По итогам первого полугодия 2024 года этот раздел также является лидером спроса и по просмотрам, и по количеству заказов, оформляемых на маркетплейсе. 85% заказов на Своё Фермерство приходится на запчасти. Такая популярность категории обусловлена не только широким выбором и хорошим ассортиментом, но и удобством системы подбора товаров. Пользователям маркетплейса доступен поиск по компании, по названию товара, а в категории запчастей еще и по коду детали. Совсем недавно к функционалу маркетплейса добавился подбор товара по заявке, что позволяет пользователям получать предложения от поставщиков под свой запрос.

Вторая по популярности на маркетплейсе — категория сельскохозяйственной техники. Сегодня эта категория насчитывает более 27 000 товарных единиц от 750 поставщиков. На платформе представлено более 350 брендов сельскохозяйственных машин, в том числе 90% всех отечественных брендов. Минитракторы, тракторы, зерноуборочные комбайны и навесное оборудование являются самыми популярными товарными единицами в разделе.

Замыкает тройку лидеров категория сельскохозяйственных животных. Она насчитывает порядка 3000 предложений, в том числе от крупных племенных хозяйств.

Стабильно высокий спрос наблюдается в категориях кормов, ветпрепаратов, удобрений, семян (более 700 товарных категорий). Маркетплейс способствует развитию и продвижению достижений отечественной селекции. Среди товаров категории семян можно найти большинство отечественных оригинаторов. В топе заказов в первом полугодии находились семена льна масличного, свеклы кормовой, подсолнечника и семена картофеля.

«Мы вышли на новый этап развития с высоким темпом роста, когда лидеры аграрного рынка — крупные поставщики сами приходят с инициативой разместиться на маркетплейсе и загрузить свои товары. Помимо очевидных преимуществ в виде бесплатного размещения Своё Фермерство даёт поставщикам еще и серьезный набор возможностей и преимуществ в плане продвижения. Качественно заполненные товары получают приоритетный показ не только в рамках маркетплейса, но во внешних в поисковых системах, обеспечивая продвижение товаров на широкую аудиторию. Мы сохраняем амбициозные цели по наполнению маркетплейса товарами и поставщиками, и вместе с этим, готовы идти в новые перспективные направления. В ближайших планах — создание маркетплейса услуг для сельского хозяйства, куда войдут все сервисы необходимые аграриям: от аренды техники до подрядных работ», — отмечает заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Маркетплейсы набирают популярность даже в нишевых отраслях. Платформа Своё Фермерство даёт возможность фермерам и агропредприятиям по всей России создать собственную витрину товаров и протестировать онлайн-продажи без вложений.

Регистрация на маркетплейсе бесплатная, есть возможность подключить эквайринг, выставлять счета, настроить чат с покупателем и оформлять заказы в режиме онлайн. А предоставляемые Россельхозбанком инструменты финансовой поддержки помогают привлечь дополнительную аудиторию покупателей. Например, дорогостоящую сельхозтехнику, оборудование или спецтехнику можно приобрести в кредит или лизинг.