Игорь Кобзев рассказал о планах строительства и модернизации медучреждений в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии, 18 июля, рассказал о планах строительства и модернизации медучреждений в Приангарье. В частности, он ответил на вопрос о строительстве поликлиники №5 на месте бывшего кинотеатра «Чайка».

Фото с сайта правительства Иркутской области

На земельном участке площадью 6,8 тыс. кв.м. планируется строительство комплекса объектов здравоохранения, в который войдут детская поликлиника на 350 посещений в смену и женская консультация на 150 посещений.

– Для строительства необходимо было оценить возможности подключения будущего учреждения к наружным инженерным сетям. Поэтому мы с 2023 года проводили предпроектные работы, по итогам которых возможность размещения поликлиники на данном земельном участке подтвердилась. Строительство начнется сразу после проектирования и получения положительного заключения госэкспертизы, – рассказал губернатор.

На площадке бывшего кинотеатра также будут размещены хозяйственная зона, зона под трансформаторные подстанции, кислородные станции, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное и дезинфекционное отделение, парковочные места.

Ориентировочно стоимость строительных работ составит более 2 млрд рублей.

Кроме того, Игорь Кобзев рассказал, что в Иркутске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается строительство поликлиники №15 на улице Баррикад, рассчитанной на 499 посещений, а также здания детской поликлиники №10 на 500 посещений в смену на бульваре Рябикова.

По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство детской поликлиники на 150 посещений в поселке Усть-Ордынский, там же близится к завершению строительство общежития на 120 мест для студентов медколледжа. В поселке Залари в этом году завершается возведение детской поликлиники на 100 посещений, также в этом году будет сдана поликлиника Качугской больницы. В декабре 2025 года будут сданы две поликлиники в Хомутово и Маркова Иркутского района.

– С 2025 года стартуют новые нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которых мы планируем и дальше участвовать в мероприятиях по обновлению инфраструктуры, – подчеркнул глава региона.

Говоря о планах по возведению значимых объектов здравоохранения, Игорь Кобзев отметил строительство филиала Иркутской больницы №1 на тысячу посещений, стационара на 436 коек областной детской клинической больницы, хирургического корпуса областного перинатального центра, приемного отделения с блоком скорой медпомощи на базе областной клинической больницы, поликлиники на тысячу посещений в Тайшете, а также акушерского реанимационного корпуса Братского перинатального центра.