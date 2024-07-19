На прямую линию с губернатором Иркутской области поступило более тысячи вопросов

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым состоялась 18 июля. В прямом эфире глава региона ответил на вопросы жителей Приангарья. Всего на прямую линию поступило 1063 обращения. Отметим, в этот раз прямая линия длилась 1,5 часа.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Во время эфира в кол-центр поступило 446 звонков. География обращений очень широкая, наибольшее количество вопросов поступило из Иркутска и Иркутского района, Ангарска, Тайшета, Усолья-Сибирского и Шелехова. До начала прямой линии в течение недели специалисты Центра управления регионом в социальных сетях собрали 617 вопросов. Большинство из них касаются состояния дорог, жилищно-коммунального хозяйства и организации северного завоза, здравоохранения, мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, благоустройства территорий, образования и социальной защиты.

Бесперебойную работу горячей линии обеспечил Ростелеком, компания увеличила пропускную способность для звонков.

Так, по вопросу о подготовке к отопительному сезону в северных территориях губернатор отметил, что Правительство региона держит ситуацию на контроле, в частности в Мамско-Чуйском районе, где подготовка к зиме проходит в условиях смены ресурсоснабжающей организации. Жительница этой территории сообщила, что не идет ремонт трасс. Глава региона поручил заместителю министра жилищной политики и энергетики области связаться с заявительницей и проконтролировать ситуацию.

Отдельно коснулись вопроса подключения населенных пунктов к мобильной связи. Субсидии на обеспечение малонаселенных поселений мобильной связью и интернетом получили из регионального бюджета администрации Тулунского, Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской области. В целом на 2024-2026 годы проектом предусмотрено финансирование в размере 90 млн рублей. В 2024 году на это направлено 26,4 млн рублей.

Особого внимания заслуживают вопросы членов семей участников специальной военной операции. На прямую линию обратился житель Аларского района, сын которого сейчас находится на СВО. Мужчина попросил помочь вывезти сено с полей. Во время эфира губернатор связался с мэром Аларского района Романом Дульбеевым, поручил проконтролировать решение этого вопроса.

Одной из важнейших тем, которые волнуют жителей региона, стал ремонт дорог. В частности, в областном центре. Губернатор напомнил, что в этом году Иркутску дополнительно было доведено 400 млн рублей, таким образом, в 2024 году администрации Иркутска предоставлена субсидия в размере 1,5 млрд рублей на приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети общей протяженностью 28,4 км.

Губернатор подчеркнул, что Правительство региона ежегодно увеличивает средства на ремонт дорог, работа в этом направлении будет продолжена. Так, на сегодняшний день дорожный фонд в регионе составляет 26,1 млрд рублей, на эти средства будет приведено в нормативное состояние 525 км автомобильных дорог, в том числе 295 км автомобильных дорог регионального значения и 230 км местных. Для сравнения, в 2019 году было сделано 377,1 км, а в 2020 году – 441,7 км.

Самые крупные дорожные работы на сегодня проходят в Осинском, Усть-Илимском и Эхирит-Булагатском районах. Так, в Осинском районе в нормативное транспортное-эксплуатационное состояние приведут 23,9 км дорог. В Усть-Илимском районе работы пройдут на 26,7 км дорог, а в Эхирит-Булагатском – на 14 км.

В завершение прямой линии губернатор поблагодарил жителей за искренность и неравнодушие.

– Всегда открыт для диалога. Для того чтобы слышать обратную связь от жителей, провожу встречи с гражданами в каждой поездке по районам Иркутской области, конечно, обязательно читаю ваши комментарии в социальных сетях. Вопросы, которые поступили сегодня, постараемся оперативно решить, если есть такая возможность, если для решения требуется более длительное время, берем их в работу и на контроль. Все обращения, которые не прозвучали в эфире, будут направлены в профильные министерства для отработки, – рассказал Игорь Кобзев.