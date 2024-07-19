В Центре спортивных единоборств, который построил РУСАЛ в Шелехове, прошли пробные тренировки

Ознакомительные экскурсии и открытые занятия по дзюдо, боксу, карате и вольной борьбе прошли в новом спортивном центре «Сокол».

Фото: Артем Моисеев

Сегодня в центре побывали 350 шелеховчан. Посетители смогли оценить современные тренировочные залы для борьбы и единоборств, где для спортсменов и тренеров подготовлено все необходимое: организованы раздевалки, душевые, сауны, медкабинет, тренерские, комната отдыха персонала и другие помещения.

«Мы очень рады, что в нашем городе появились общедоступные и красивые спортивные залы для наших детей. Мой сын – юный каратист с большим желанием будет заниматься здесь, тут очень уютно и комфортно», – поделилась своими впечатлениями шелеховчанка Евгения Кравченко.

РУСАЛ полностью профинансировал строительство центра, которое началось летом 2023 года. На эти цели компания выделила около 200 миллионов рублей. Спортивный объект укомплектован самым современным оборудованием. А для будущих воспитанников и тренеров закуплена форма и экипировка. Администрация Шелеховского района провела благоустройство территории, а администрация города Шелехова сделала дорогу, которая ведет к центру.

В показательных выступлениях принял участие директор Иркутского алюминиевого завода, кандидат в мастера спорта по дзюдо Артём Фоминых. В поединке с тренером центра он показал отличную спортивную подготовку.

«Я с большим удовольствием поучаствовал в тренировках, и как спортсмен оценил качество зала и оборудования. Уверен, что благодаря нашему центру в городе появятся новые чемпионы», – сказал Артём Фоминых.

Также, на тренировках присутствовали представители местных властей. Мэр Шелеховского района Максим Модин поблагодарил компанию за новый спортивный объект.

«Чем больше жителей мы приобщим к спорту, тем более здоровая у нас будет нация и тем интереснее будет жизнь у нас в районе. Здорово, что у ребятишек будет выбор из нескольких направлений единоборств», – отметил Максим Модин.

Создание в малых городах доступных и комфортных условий для спорта и досуга жителей регионов – одна из целей социальной программы РУСАЛа, который основал Олег Дерипаска.

«Это не первый объект, который возводит РУСАЛ. В Шелехове во время пандемии коронавируса был построен центр помощи и спасения. Компания системно способствует развитию инфраструктуры нашего города», – рассказал глава Шелехова Алексей Тенигин.

РУСАЛ построит такие центры спортивных единоборств в 10 городах, где живут и работают сотрудники компании. Здания уже введены в эксплуатацию в Саяногорске, Братске, Тайшете. Теперь центры начинают работу в Ачинске и в Шелехове. Современные спортивные комплексы также появятся в Волгограде, Дивногорске, Краснотурьинске, Красноярске, Североуральске.