Аэропорт Братск оснастили современным освещением

В аэропорту Братск продолжается второй этап реконструкции аэродромной инфраструктуры. Проект финансируется из федерального бюджета.

– Новый перрон практически готов для запуска в эксплуатацию. Нанесена разметка, согласно которой будет передвигаться воздушный и наземный транспорт. Установлены мачты освещения с экономичными светодиодными светильниками. Высота трёх мачт 35 метров, ещё одна, 16-метровая находится на площадке у строящегося здания аварийно-спасательной службы (АСС). Показатели замеров освещённости соответствуют всем необходимым требованиям, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Подходит к завершению бетонирование конструкций здания аварийно-спасательной службы, частично выложены перегородки из кирпича. До конца месяца планируется возвести третий и четвертый этажи специальных помещений. Затем наступит очередь монтажа водопроводных, электрических сетей и внутренней отделки.

Настройку системы противообледенительной обработки планируется завершить к осенне-зимнему периоду навигации. Работы ведутся в рамках масштабной реконструкции аэропортовой инфраструктуры.

Аэропорт Братск расположен в 24 км от города, имеет статус международного, с марта 2023 года 100% акций принадлежат компании «Сибирские Аэропорты» (РУСАЛ).