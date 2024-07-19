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67% работодателей в Иркутске разрешили не соблюдать офисный дресс-код во время жары

67% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие представители компаний и офисные сотрудники из Иркутска.

О подобных послаблениях рассказали и 60% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.

Время проведения опроса: 1—16 июля 2024 года


/ Сибирское Информационное Агентство /
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