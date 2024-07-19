Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредиток с быстрым одобрением и бесплатной доставкой

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 кредитных карт с быстрым одобрением и бесплатной доставкой, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 17.07.2024 г.

Как отметили в исследовании эксперты Банки.ру, «120 дней на максимум» – это карта с бесплатным выпуском, обслуживанием, а также с льготным периодом до четырех месяцев. С нее можно без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков. При этом грейс-период распространяется только на безналичные покупки.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».