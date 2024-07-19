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Дороже всего минимальный набор продуктов в Иркутской области стоит в Усть-Илимске

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Рост цен в городе продолжается. Данные приводит Иркутскстат.

Лидером по стоимости минимального продуктового набора в Иркутской области стал Усть-Илимск – 7 218,96 руб. (+4,08%), далее идет Братск – 7 074,08 руб. (+1,98%) и Тайшет – 6 960,91 руб. (+2,67%).

Иркутск расположился на четвертом месте – 6 826,49 руб. (+3,92%). Самые дешевые продукты в городе Зима – 6 545,75 руб. (+2,50%).

В целом, набор в регионе стоит 6 882,69 руб. (+3,27%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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