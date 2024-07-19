Ведомости: ЦБ зафиксировал рост инвестиций вопреки высокой ставке и дефициту кадров

Инвестиционная активность бизнеса возросла в первом полугодии, несмотря на нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад ЦБ «Региональная экономика».

Основными стимулами стали увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, меры господдержки (в том числе льготные кредиты).

Но дальнейшее увеличение инвестиционных вложений всё же будет ограничено. Компании ожидают, что темпы роста капвложений в ближайшие полгода будут замедляться, инвестиционную активность предприятий продолжает ограничивать высокий уровень неопределенности, а также дефицит кадров, говорится в докладе ЦБ «Мониторинг предприятий», .

ЦБ зафиксировал рекордный кадровый голод – обеспеченность работниками во II квартале снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта).