Ставку по арктической ипотеке могут увеличить

С 8% до 2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра финансов Ивана Чебескова.

При ставках по рыночной ипотеке 18–20% действующая программа может привести к ценовым пузырям на рынке недвижимости, предупреждают одни эксперты. Другие говорят, что строительство жилья в этих регионах удалось запустить, однако добиться поставленных целей пока не получилось, поэтому не стоит торопиться с решением об изменении условий.

В Минфине предложили поднять ставку по Арктической ипотеке до 8%, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

По его словам, 2% в нынешних условиях – чрезвычайно низкая ставка для любых программ. Ведомство выступает за ее поэтапное повышение с учетом целей и задач конкретных мер. При этом он отметил, что конкретных решений пока нет.

Ранее стало известно, что альтернативой программе ипотеки с господдержкой, официально завершившей свою работу 1 июля, может стать trade-in от застройщиков, который позволит обменивать вторичное жилье на новостройки. При этом, как отмечает эксперт, существующие сегодня варианты программ trade-in на рынке жилья мало востребованы у россиян. Чтобы они начали работать и стимулировать спрос на недвижимость, необходим совершенно иной подход застройщиков к оценке и продаже вторичных квартир.