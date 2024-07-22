"Стандартизация наружной рекламы улучшает архитектурный образ Иркутска", – Константин Рубан, Russ

По итогам проводимой стандартизации наружной рекламы и повышения прозрачности рынка рекламы вне дома в городе установлены и модернизированы больше 300 рекламных конструкций Russ, из которых треть — цифровые. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил директор регионального департамента Russ Константин Рубан в рамках бизнес-завтрака для рекламодателей Иркутска, организованного крупнейшим в стране оператором наружной рекламы* Russ.

Фото предоставлено компанией.

«Наружная реклама уже давно стала неотъемлемой частью облика современного города. Сегодня Russ проводит в Иркутске активную политику по стандартизации конструкций, чтобы улучшить внешний вид и подчеркнуть уникальность каждого района. Также мы продолжаем цифровизацию и значительно нарастим количество экранов к концу этого года. Это еще один из шагов, который сделает город ярче, красивее и технологичнее», - подчеркнул директор регионального департамента Russ Константин Рубан.

Константин Рубан, директор регионального департамента Russ. Фото предоставлено компанией.

В ходе бизнес-завтрака эксперты Russ представили аналитические данные по федеральному и местному рынку наружной рекламы, а также поделились планами по развитию новых каналов продаж.

Фото предоставлено компанией.

Группа компаний Russ — крупнейший российский оператор*, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах по всей стране, включая Внуково и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы – более 85 млн человек в месяц.

*по данным Обзора рынка наружной рекламы отраслевого измерителя admetrix по итогам 2023 года Группа Russ стала крупнейшим владельцем рекламных поверхностей, лидером ТОП-5 операторов наружной рекламы.