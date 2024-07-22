"Стандартизация наружной рекламы улучшает архитектурный образ Иркутска", – Константин Рубан, Russ

По итогам проводимой стандартизации наружной рекламы и повышения прозрачности рынка рекламы вне дома в городе установлены и модернизированы больше 300 рекламных конструкций Russ, из которых треть — цифровые. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил директор регионального департамента Russ Константин Рубан в рамках бизнес-завтрака для рекламодателей Иркутска, организованного крупнейшим в стране оператором наружной рекламы* Russ.
«Наружная реклама уже давно стала неотъемлемой частью облика современного города. Сегодня Russ проводит в Иркутске активную политику по стандартизации конструкций, чтобы улучшить внешний вид и подчеркнуть уникальность каждого района. Также мы продолжаем цифровизацию и значительно нарастим количество экранов к концу этого года. Это еще один из шагов, который сделает город ярче, красивее и технологичнее», - подчеркнул директор регионального департамента Russ Константин Рубан.
В ходе бизнес-завтрака эксперты Russ представили аналитические данные по федеральному и местному рынку наружной рекламы, а также поделились планами по развитию новых каналов продаж.