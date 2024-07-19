Губернатор Приангарья встретился с делегацией иркутских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга и республики Крым

Встречу с представителями землячеств иркутян Москвы, Санкт-Петербурга и республики Крым провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Визит делегации посвящен 50-летию со дня образования региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» (Москва).

Фото с сайта правительства Иркутской области

В рамках программы уже состоялась встреча Героя России космонавта Анатолия Иванишина с курсантами военных учебных центров. Важным мероприятием в рамках программы стало торжественное вручение премии имени С.Н. Щетинина, первого секретаря Иркутского обкома КПСС в 1957 – 1968 годах. Также в Иркутске прошла премьера документального фильма летчика и писателя, сибирского Сент-Экзюпери Валерия Хайрюзова «Послевоенное танго».

На встрече глава региона отметил, что Приангарье прочно удерживает позиции в десятке динамично развивающихся субъектов России, и в этом, безусловно, есть вклад иркутских землячеств.

– Представителей землячеств объединяет любовь к малой родине – очень личное, теплое чувство. Но оно обладает громадной созидательной силой поистине общенационального звучания. Каждый из нас стремится внести свой вклад в процветание и развитие нашего региона. Искренне уверен, что землячества – это действительно влиятельная реальная сила, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Председатель правления региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» Иван Миронов рассказал о масштабной работе по поддержке родного края, которую проводят земляки. Также был внесен ряд предложений по проведению мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель правления Иркутского землячества «Ангара» (Санкт-Петербург) Андрей Сороквашин отметил важность работы по поддержке семей участников СВО, в которой участвуют представители организации.

Президент землячества сибиряков в Крыму Олег Лобов от имени главы республики Крым Сергея Аксенова вручил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву и представителям землячеств юбилейную медаль, посвященную десятилетию воссоединения Крыма с Россией, обратил внимание на значимость вопросов сотрудничества республики и Приангарья.

– Вы оказываете содействие в реализации инвестиционных и гуманитарных проектов, поддерживаете различные инициативы в сферах экономики, науки, культуры, образования, общественной жизни, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о героях нашей Родины, сбережения наших общих традиций и популяризации Приангарья. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только крепнуть, – обратился к участникам встречи Игорь Кобзев.