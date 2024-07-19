Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

В Иркутске прошел 10-й Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов

Ключевое событие регионального рынка недвижимости 2024 года состоялось на площадке Сбера в Иркутске.

Кроме обучающих тренингов в рамках конгресса прошли круглые столы с владельцами и руководителями компаний-застройщиков и агентств недвижимости.

Читайте также:

Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов начал работу в Иркутске
18 июля 2024
Феликс Блинов, "РВМ Капитал": "Текущая рыночная ситуация - шанс для регионов выиграть конкуренцию за капитал"
18 июля 2024

«Профессионалы — представители рынка недвижимости и финансов не просто разговаривают о проблемах, а решают их, делятся лучшими наработанными практикам. Главная тема саммита "Развитие территорий и города будущего" — актуальна и значима для всех нас. Сбербанк активно участвует в развитии территорий и городов. Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями с вами, чтобы вместе найти оптимальные решения для развития территорий и создания городов будущего», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Байкальский саммит РГУД — одно из лучших мероприятий в России в области девелопмента: уровень спикеров, дискуссий и вопросов, которые мы получаем от участников, здесь всегда очень высокий. Саммит позволяет его участникам и экспертам учиться друг у друга интересному и прорывному опыту, который накоплен Российской гильдией управляющих и девелоперов в разных сферах деятельности», — Айрат Гиззатуллин, президент РГУД.

Участники саммита отметили, что успешное развитие отрасли требует комплексного подхода, который включает в себя не только строительство жилья, но и создание социальной и рекреационной инфраструктуры, а также реконструкцию объектов в плотной городской застройке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Байкальский саммит РГУД":
Все материалы сюжета (24)


Реклама на сайте

Больше чем бизнес
Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты»
Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес