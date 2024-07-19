В Иркутске прошел 10-й Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов

Ключевое событие регионального рынка недвижимости 2024 года состоялось на площадке Сбера в Иркутске.

Кроме обучающих тренингов в рамках конгресса прошли круглые столы с владельцами и руководителями компаний-застройщиков и агентств недвижимости.

«Профессионалы — представители рынка недвижимости и финансов не просто разговаривают о проблемах, а решают их, делятся лучшими наработанными практикам. Главная тема саммита "Развитие территорий и города будущего" — актуальна и значима для всех нас. Сбербанк активно участвует в развитии территорий и городов. Мы готовы поделиться своим опытом и знаниями с вами, чтобы вместе найти оптимальные решения для развития территорий и создания городов будущего», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Байкальский саммит РГУД — одно из лучших мероприятий в России в области девелопмента: уровень спикеров, дискуссий и вопросов, которые мы получаем от участников, здесь всегда очень высокий. Саммит позволяет его участникам и экспертам учиться друг у друга интересному и прорывному опыту, который накоплен Российской гильдией управляющих и девелоперов в разных сферах деятельности», — Айрат Гиззатуллин, президент РГУД.

Участники саммита отметили, что успешное развитие отрасли требует комплексного подхода, который включает в себя не только строительство жилья, но и создание социальной и рекреационной инфраструктуры, а также реконструкцию объектов в плотной городской застройке.