На выплаты молодым специалистам, занятым в АПК, в Приангарье направят 5,8 млн рублей

Молодые специалисты Приангарья, занятые в АПК, в 2024 году смогут рассчитывать на получение единовременных выплат. На эти цели направят 5,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«С целью привлечения молодежи на работу в сельскую местность и закрепления молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса на региональном уровне действует комплекс мер, направленных на поддержку и социальную защищенность молодых специалистов. Денежные средства выплачиваются в два этапа – от 300 до 400 тысяч рублей после трудоустройства и еще 200 тысяч рублей после трёх лет непрерывной работы», – пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков

Сегодня в регионе для выпускников высших и средних образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля предусмотрена возможность трудоустройства на ведущие предприятия АПК Приангарья с выплатой недавним студентам финансовой поддержки в виде «подъемных» средств.

Этим летом дипломы об образовании получили 940 выпускников Иркутского аграрного университета.