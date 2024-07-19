Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

На выплаты молодым специалистам, занятым в АПК, в Приангарье направят 5,8 млн рублей

Молодые специалисты Приангарья, занятые в АПК, в 2024 году смогут рассчитывать на получение единовременных выплат. На эти цели направят 5,8 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«С целью привлечения молодежи на работу в сельскую местность и закрепления молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса на  региональном уровне действует комплекс мер, направленных на поддержку и социальную защищенность молодых специалистов. Денежные средства выплачиваются в два этапа – от 300 до 400 тысяч рублей после трудоустройства и еще 200 тысяч рублей после трёх лет непрерывной работы», – пояснил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков

Сегодня в регионе для выпускников высших и средних образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля предусмотрена возможность трудоустройства на ведущие предприятия АПК Приангарья с выплатой недавним студентам финансовой поддержки в виде «подъемных» средств.

Этим летом дипломы об образовании получили 940 выпускников Иркутского аграрного университета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Больше чем бизнес
Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты»
Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес