Иркутская область намерена до 2030 года получить федеральные средства на ремонт ТЮЗа

Здание Театра юного зрителя, которое пострадало при пожаре в 2022 году, в Иркутске планируют капитально привести в порядок. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

«После получения положительного заключения экспертизы проекта правительством Иркутской области в январе 2026 года будет направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление в 2027-2029 годах субсидии из федерального бюджета на реконструкцию объекта в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Наденемся, что совместными усилиями с федеральным центром мы сможем подарить региону, можно сказать, новое здание Театра юного зрителя»,– рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Летом этого года подрядчик приступил к разработке проектной документации на реставрацию исторического здания. Контракт на разработку ПСД заключен с ООО «НАСЛЕДИЕ-ПРОЕКТ». Его стоимость составила 87 млн рублей. Срок завершения работ – 30 сентября 2025 года.

Планируется, что к 30 сентября 2025 года подрядчик выполнит все инженерные изыскания, проектные работы и разработает рабочую документацию, а также пройдет все необходимые экспертизы. Курирует проект служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Согласно техническому заданию, здание театра станет больше за счет расширения части, которая не является объектом культурного наследия. В планах обустроить два зрительных зала: основной будет рассчитан на 400–460 мест и малый – на 80–120 мест, сцены с современным звуковым и световым оборудованием.

На основании исторических фотографий и архивных материалов будет воссоздан исторический интерьер театра.