500 единиц майнингового оборудования нашли у жителей Иркутского района

Уголовные дела возбудили в Приангарье по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электрическим сетям, снабжающим население, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Злоумышленники производили оплату потребления электроэнергии по льготному тарифу для бытовых нужд. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб, превышающий 200 млн рублей.

Создана следственная группа, проведены обыски, изъято майнинговое оборудование, допрошены свидетели. Расследование продолжается.