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Подрядчика заподозрили в афере на 48 млн рублей при ремонте путепровода на Батарейной в Иркутске

В Иркутске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере при ремонте путепровода на Батарейной, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2021 по июнь 2023 года один из руководителей подрядной коммерческой организации при исполнении муниципального контракта не выполнил полный объем работ по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на станции Батарейной.

Кроме того, компания допустила дефекты, которые влияют на безопасность пешеходов и дорожного движения, на долговечность и грузоподъемность сооружения. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб бюджету на сумму более 48 млн рублей.

В настоящее время ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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