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Особый противопожарный режим продлили в части районов Иркутской области

В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима на части территорий. Режим продолжит действовать в 14 муниципалитетах до 12 августа, рассказали в пресс-службе правительства региона. В остальных районах ОПР завершается 20 июля.

С 20 июля по 12 августа режим по-прежнему будет действовать на территории Усть-Илимска, Братска, Бодайбо и района, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского и Тайшетского районов, Усть-Илимского и Чунского муниципальных округов.

Особый противопожарный режим в 2024 году в южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области действовал с 3 мая, в северных территориях – с 8 мая. Затем режим продлялся из-за установившейся в регионе высокой температуры и небольшого количества осадков.

На юге и в центре региона пожарной активности сейчас не наблюдается. Все возгорания сосредоточены на северо-востоке и северо-западе. Ситуация находится под контролем, на тушении задействованы силы наземных и авиационных формирований.

На период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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