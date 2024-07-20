В Братске приостановили работу торгового центра из-за опасного пристроя

Деятельность одного из торговых центров приостановили в Братске. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что к зданию одного из торговых центров было пристроено помещение, которое возведено с нарушением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Также указанный пристрой мешает коммунальным организациям эксплуатировать и ремонтировать муниципальные сети водоснабжения и водоотведения.

На этом основании суд было направлено заявление о приостановке деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений.