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В Братске приостановили работу торгового центра из-за опасного пристроя

Деятельность одного из торговых центров приостановили в Братске. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что к зданию одного из торговых центров было пристроено помещение, которое возведено с нарушением требований градостроительного законодательства, строительных норм и правил. Также указанный пристрой мешает коммунальным организациям эксплуатировать и ремонтировать муниципальные сети водоснабжения и водоотведения.

На этом основании суд было направлено заявление о приостановке деятельности торгового центра до устранения выявленных нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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