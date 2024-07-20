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Энергетиков в Иркутской области заподозрили в незаконном подключении майнеров к сети

Уголовное дело возбудили в Иркутской области в отношении сотрудников электросетевой компании по факту мошенничества и злоупотребления полномочиями. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным установлено, что сотрудники работники организации за деньги заключали договоры с жителями Иркутского района по присоединению домов к электрическим сетям, при этом обязательства по подключению к электрической сети не исполняли.

Кроме того, руководство организации в целях извлечения собственной выгоды оказывали преимущество в подключении коммерческим организациям и физических лиц, занимающихся добычей криптовалюты.

Расследование дела продолжается.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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