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Каждый четвертый россиянин не соблюдает субординацию и обращается к начальнику на «ты»

Аналитики сервиса Superjob провели исследование и выяснили, как часто россияне соблюдают субординацию на работе. Результаты есть у SIA.RU.

«60% работающих россиян предпочитают обращаться к своему руководителю на «вы» и по имени отчеству, еще 14% – на «вы» и по имени. На «ты» со своим боссом только каждый четвертый, чаще это происходит тогда, когда начальник существенно моложе или одного возраста с подчиненным», – говорится в сообщении.

Если же руководитель существенно старше – на 10 лет и более, то в подавляющем большинстве случае – в 85% – сотрудники обращаются к нему на «вы».

В обращении руководителей к подчиненным все не так: каждый второй россиянин указал, что начальник зовет его по имени и на «ты». Как правило, руководители чаще обращаются так к сотрудникам своего возраста или моложе. Однако и в ситуациях, когда подчиненный значительно старше, его нередко зовут на работе просто по имени и на «ты»: об этом рассказали 4 из 10 работающих людей, участвующих в опросе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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