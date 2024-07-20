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«Инвестор» убедил братчанина перевести ему 4 млн рублей

38-летний мужчина, который месяц назад переехал из Магаданской области в Братск, стал жертвой мошенников. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Известно, что в поисках дополнительного заработка потерпевший нашел заманчивое объявление в Интернете. Мужчина подал заявку, перейдя по указанной ссылке. Спустя время с ним связался неизвестный, который представился «инвестором».

Действуя по его инструкциям, братчанин с целью увеличения прибыли перевел на счета преступников почти 4 млн рублей, большую часть из которых составили его сбережения. Остальную сумму он оформил в кредит.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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