Новый храм построят в Свердловском районе Иркутска

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан благословил ИРНИТУ на возведение храма в честь Преподобного Сергия Радонежского. Новый объект появится на улице 4-й Железнодорожной неподалеку от дома №102 в областном центре, сообщает пресс-служба вуза.

«ИРНИТУ – крупнейший вуз нашего региона. Поэтому строительство церкви при университете в честь Сергия Радонежского является обоснованным и значимым событием. Политеховский приход играет важную роль в жизни города. Здесь приходят на службу много прихожан из числа студентов, преподавателей и жителей Студгородка. В приходе также расположен молодёжный отдел Иркутской Епархии», – прокомментировал владыка Максимилиан.

Накануне митрополиту, который является выпускником политеха, представили итоговый архитектурно-художественный проект будущего храма. Стоимость возведения церкви составляет 500 млн рублей, из них 15 млн будут направлены на разработку проектно-сметной документации. В настоящее время объявлен сбор средств на создание духовной организации.

Имя каждого дарителя, независимо от суммы пожертвования, будет внесено в книгу «Добрых сердец» храма Сергия Радонежского Иркутского политеха.