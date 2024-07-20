Иркутский авиазавод намерен увеличить штат на 20%

Иркутский авиационный завод намерен к 2028 году увеличить численность штата на 20%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по управлению персоналом и административным вопросам предприятия Александра Марочкина.

«Сейчас на нашем заводе работает более 12,6 тыс. человек. В прошлом году чистый прирост заводчан составил 600 человек. Наша цель к 2027-2028 году увеличить штат до 15 тысяч сотрудников», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что люди понадобятся в том числе для строительство гражданских самолетов МС-21. Будут востребованы инженерно-технические специалисты и производственные рабочие.

Для подготовки кадров завод взаимодействует с профильным учебным заведением – ИРНИТУ. Его студенты углубленно изучают необходимые дисциплины и с первого курса частично заняты на производстве. После окончания вуза они становятся готовыми специалистами.