Уникальная экспозиция «Московский тракт» открылась в «Тальцах»

Экспозиция «Московский тракт», не имеющая аналогов в России, открылась накануне в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Она отражает быт и культуру старожильческого населения Предбайкалья через демонстрацию фрагмента русского трактового села конца XIX – начала XX века, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской областию

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«"Московский тракт" – уникальный реализованный проект в России по сохранению и развитию этнокультурного достояния. Этот проект сотрудники музея готовили больше двух десятилетий. Ежедневный кропотливый труд объединил представителей власти и науки, работников культуры, архитекторов, дизайнеров, строителей, историков, этнографов, филологов, фольклористов. Хочу поблагодарить всех, кто трудился для того, чтобы создать эту историческую экспозицию», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Как рассказал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов, центром трактовой экспозиции стали дом купца третьей гильдии Воинова из села Кутулик конца XIX века и Усольская пожарная каланча начала XX века. Дом купца Воинова связан с именем знаменитого уроженца Иркутской области писателя Александра Вампилова, описавшего этот дом в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» как чайную.

В целом трактовая зона включает 13 различных экспозиций: «Пожарное депо», «Базарная площадь», «Дом Усова с постоялым двором», «Дом Горелова», «Дом-лавка с кабаком», «Волостное правление», «Дом Шукловой», «Троицкая церковь», «Богадельня», «Дом причта», «Дом купца Воинова», «Синанога» и «Почтовая станция». В стадии строительства находятся «Дом конезаводчика» и «Приходское училище».

Проект реализуется в рамках Государственной региональной программы «Развитие культуры» на 2024-2030 годы.