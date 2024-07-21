На реализацию нацпроектов в Черемхово в 2024 году направили почти 1,5 млрд рублей

В Иркутской области продолжается реализация нацпроектов на территории города Черемхова. В 2024 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С их реализацией ознакомился губернатор Игорь Кобзев. В частности, он посетил парк культуры и отдыха. Здесь завершены работы по благоустройству в рамках федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустроена площадь 3,9 га: обустроены дорожки, проведено освещение и видеонаблюдение, установлены малые архитектурные формы.

Глава региона также посетил стройплощадку многоквартирного жилого дома на улице Шевченко, который возводят по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего запланировано строительство четырех 9-этажных блок-секций на 180 квартир общей площадью не менее 9,6 тыс. кв. м. До конца 2024 года планируется построить и ввести в эксплуатацию четыре блок-секции. Строительная готовность – 65 %.

Ознакомился губернатор с реализацией ещё одного национального проекта – ходом капитального ремонта автомобильной дороги местного значения на улице Щорса. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году капитальный ремонт ведут на трех километрах. На выполнение работ выделена субсидия в размере 260,9 млн рублей. Общая стоимость работ составляет 280,5 млн рублей, часть средств будет направлена из местного бюджета.

Уже выполнены работы по укладке нижних слоев покрытия. Сейчас проводят устройство бордюрного камня, устанавливают фундамент опор освещения. Техническая готовность объекта – 43 %. Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2024 года.

«Черемхово активно участвует в реализации национальных проектов. В этом году только за счет национальных проектов в муниципальное образование привлечено почти полтора миллиарда рублей. Сегодня страна готовится к реализации новых национальных проектов, которые анонсировал президент России Владимир Владимирович Путин. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из федеральных министерств, и как только будем понимать условия и требования новых проектов, будем совместно с муниципалитетами включаться в эту работу, не только по строительству, капремонтам и реконструкции, но и проектов, связанных с развитием производства, новых технологических решений», – отметил Игорь Кобзев.