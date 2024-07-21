Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах Иркутской области введен режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«По ситуации на данный момент: за сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 мм. Уровни рек находятся ниже критических отметок. <…> В южных и западных муниципальных образованиях переходим к постоянному мониторингу уровней рек. Пункты временного размещения находятся в готовности», – отметил глава региона.

По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья.

В течение ближайших дней планируется наблюдать за ситуацией по всем территориям. Дано поручение принять дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения.