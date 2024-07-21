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Мост частично обрушился в Бурятии на федеральной трассе

Жителей Приангарья призвали не ехать по федеральной автодороге А-333 в связи с обрушением моста в Тункинском районе Бурятии. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

«Госавтоинспекция Слюдянского района призывает водителей отказаться от поездок по федеральной автодороге А-333 «Култук -Монды» в связи с частичным обрушением моста на границе с Монголией», – говорится в сообщении.

21 июля в Тункинском районе Республики Бурятия между селами Туран и Шимки частично обвалился мост на 142-м километре указанной трассы. Движение транспорта перекрыто.

В связи с сильными проливными  дождями увеличился уровень воды в реках Зангинсан и Кыренка, подмыло подходы к мосту. На месте работают дорожные службы. Во избежание аварийных ситуаций сотрудники полиции рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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