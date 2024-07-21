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20% крупных компаний в Иркутске дарят новым работникам приветственные подарки

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как часто работодатели дарят новым сотрудникам приветственные подарки. Результаты есть у SIA.RU.

«9% работодателей в Иркутске дарят подарки новым сотрудникам. В 87% компаний такая практика пока не внедрена. Чаще всего подобную традицию можно встретить в крупных организациях – таковых 20%», – говорится в сообщении.

Обычно в welcome-наборы входят кружки и/или канцелярия с корпоративной символикой — ручки, блокноты, ежедневники. Некоторые компании в качестве подарка могут вручить термос или сумку-шопер, сладости и другие приятные вещи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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