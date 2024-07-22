Законопроект о сбыте урожая фермерами обсудят в Госдуме

Структуры помогут фермерам с проверкой, упаковкой и доставкой продукции в крупные торговые сети. Об этом узнал «Известия».

В России спустя полгода вернутся к обсуждению сбыта продукции отечественных фермеров в большие торговые сети. Законопроект об агроагрегаторах, которые займутся проверкой, логистикой и упаковкой сельхозтоваров, забуксовал на этапе первого чтения. Теперь парламентарии его доработали и планируют рассмотреть во втором чтении 23 июля.

– Ранее много переживаний вызвало понятие «агроагрегатор». Теперь было решено: это та организация, которая займется хранением, доработкой и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. Здесь наша принципиальная позиция – дать возможность сельхозтоваропроизводителям взять на себя функцию агроагрегаторов, чтобы не возникло другой посреднической прослойки, которая будет закупать продукцию у аграриев по низкой цене, а реализовывать с большой накруткой, – пояснила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Ранее эксперты назвали самые популярные направления агротуризма. География летних путешествий складывается в основном из нескольких самых популярных направлений: Московская область, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Калужская, Тульская и Калининградская области.