Санэпидэкспертизу на старте бизнеса предлагают сделать обязательной

Роспотребнадзор просит вернуть такие проверки для кафе и ресторанов. Об этом пишут «Известия».

Совместное совещание общественного совета при Роспотребнадзоре и консультативного совета по защите прав потребителей состоялось еще в конце июня. На нем эксперты подробно обсудили меры, которые могли бы оградить людей от отравлений опасными возбудителями.

Речь шла о том, что необходимо вернуть внезапные проверки пищевого бизнеса, контрольные закупки со стороны Роспотребнадзора, а также быстро принять так называемый законопроект «О первом чеке», когда финансовая информация после старта работы таких точек автоматически направляется из ФНС в Роспотребнадзор.

Также было предложение вернуть санэпидэкспертизу в качестве обязательного условия начала деятельности кафе и ресторанов, следует из протокола совещания.

Ранее работу кафе, где произошло массовое отравление людей, приостановили в Братске на улице Энгельса в жилом районе Центральный. Там не были организованы условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения. По результатам исследований регионального Роспотребнадзора у нескольких обратившихся обнаружен ДНК сальмонелл.