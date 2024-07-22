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Электронный пропускной пункт на Ольхон планируют открыть в мае 2025 года

Сейчас правительство Иркутской области согласовывает работы в природоохранной зоне. Об этом «Вести Иркутск» рассказал министр транспорта региона Максим Лобанов.

Как пояснил министр пропускной пункт не может работать без накопительной зоны, а ее предстоит строить на природоохранной территории.

Сейчас проект на стадии согласования земель. Начало строительства намечено на август 2024-го, тестирование пропускного пункта планируют в мае 2025-го.

«В накопительной зоне туристы будут ожидать выхода на переправу со всеми удобствами: фудкортами и санитарными комнатами. При необходимости там можно будет оставить транспорт для пешей переправы», – говорит Максим Лобанов.

 

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Регистрация будет проходить в приложении, там отдыхающий должен выбрать дату посещения и вид транспорта. Искусственный интеллект сам распознает номер автомобиля и лицо водителя, чтобы открыть путь к переправе со временем ожидания в 10-15 минут.

Напомним, что в июле на переправе на остров Ольхон образуются километровые очереди. Чтобы решить проблему, власти в 2020 году планировали ввести электронную очередь. По итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов. К 2036 году регион планирует увеличить турпоток до 3,6 миллионов человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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