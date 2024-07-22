Названа двадцатка самых востребованных специалистов в Иркутской области

Аналитики российского онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали активные вакансии, открытые и обновленные в июле, и выяснили, на каких специалистов в Приангарье сейчас самый высокий спрос.

По данным базы вакансий hh.ru, самый большой выбор работы в Иркутской области будет у водителей: на них приходится 7,4% от всех предложений о работе, открытых и обновленных в июле. С учетом низкой конкуренции за рабочие места (2,3 резюме на вакансию, при нижней границе нормы – 4 резюме на вакансию) найти новое место трудоустройства такие кандидаты смогут максимально быстро. По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», диапазон рыночных зарплат в вакансиях для водителей в Иркутской области составляет сейчас 91 954 – 195 402 рубля.

На втором месте по востребованности – продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,4% от всех вакансий в регионе), и они также входят в число дефицитных специалистов (1,5 резюме на вакансию). На третьем месте – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,2% от всех вакансий в регионе), которых не хватает в области (3,2 резюме на вакансию), соответственно среди кандидатов будет довольно низкая конкуренция за работу.

Кроме того, в топ-20 специалистов, для которых в июле было открыто наибольшее количество предложений о работе, вошли машинисты, повара, разнорабочие, бухгалтеры, кладовщики, врачи, электромонтажники, сварщики, автослесари и автомеханики, монтажники, слесари и сантехники, инженеры ПТО и инженеры-сметчики, операторы call-центра, уборщицы, грузчики, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, а также сервисные инженеры и инженеры-механики.

Топ 20 самых востребованных специалистов в июле 2024 года