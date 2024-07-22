«Общегородскую водокачку» отремонтируют в Иркутске

Памятник культурного наследия расположен на углу улиц Байкальская и Красных Мадьяр. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
– Служба приняла исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Общегородская водокачка». Вопрос решался в том числе в суде. В настоящее время собственником объекта проводятся ремонтно-реставрационные работы, – сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Сроки ремонта исторической водонапорной башни зависят от возможностей собственника. По мнению специалистов, при стабильном финансировании обновленный объект культурного наследия иркутяне смогут увидеть уже через год. Внешний вид башни не изменится.