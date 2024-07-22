Какие акции стоит покупать на просадке?

За последний месяц российский фондовый рынок снизился на 4%. Эксперты выделяют несколько причин для падения, считая, что большинство уже себя исчерпали, а также называют акции, которые имеют больший потенциал для роста.

– Одна из причин снижения – продажи дружественных нерезидентов, которые вынужденно выходят с рынка после введения санкций против НКЦ, срок – до начала августа, – поясняет в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин. – Объём продаж, по слухам, мог составить сотни миллиардов рублей. Теперь, похоже, они завершены, и навес на акциях ушёл. Это значимый повод для закрытия коротких позиций, поэтому в четверг и пятницу индекс. Мосбиржи почти в ракетном формате прибавлял несколько процентов.

Что касается еще одного фактора давления на рынок – роста процентных ставок, он себя исчерпал, считает эксперт БКС. В текущих ценах акций уже заложен сценарий существенного роста ставок и удержания их на этом уровне. Кроме того, на этой неделе завершилась основная волна дивидендных отсечек, что также в значительной степени снимает нагрузку на индекс Мосбиржи, так как дивидендные выплаты «тяжеловесов» отъедали от индикатора около 5%.

– Первыми отыграют снижение крупной эмитенты, вроде Сбербанка и Северстали. Но, если посмотреть на рынок чуть шире, то есть компании, которые упали в цене, но с фундаментальной точки зрения очень сильны и поэтому их можно брать на просадке.

В качестве таких бумаг эксперт называет Башнефть, Fix Price, Совкомбанк, Банк Сакнт-Петербург и Интер РАО.

– Например, компания Башнефть находится на траектории восстановления добычи до уровня 20 млн. тонн в год, в то время, как еще четыре назад этот показатель был менее 13 млн. Это приводит к росту прибыли и дополнительно, если в будущем компания будет на дивиденды направлять 50% своей прибыли, как и Роснефть, то это ещё больше усилит её позиции в глазах инвесторов.

Что касается Fix Price, то в отличие от остальных ритейлеров, у компании огромная отдача на инвестированный капитал, операционная рентабельность у Fix Price в пять раз выше. Но надо решить два вопроса – это рост выручки (пока продажи растут на 8% в этом году, но нужно выходить на двузначные цифры по итогам года) и редомициляция.

В финансовом секторе имеет смысл присмотреться к Совкомбанку и Банку Сакнт-Петербург, у них оптимальное соотношение темпов роста маржинальности и главное – оценка. Они торгуются ниже целевого уровня капитала по итогам 2024 года примерно на 30%, а должны торговаться с премией и с дивидендной доходностью.

Что касается Интер РАО, многие считают, что компания должна заплатить щедрые дивиденды из денежных средств, которые скопились на счетах, но, на мой взгляд, вместо этого будет гораздо лучше и полезнее для акционеров, если из этих средств будут финансироваться новые проекты компании. Отдача на инвестированный капитал у Интер РАО – одна из самых высоких в отрасли, – резюмирует эксперт БКС.