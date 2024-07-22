Куда едут туристы из Иркутска в бархатный сезон?

Сервис Яндекс Путешествия проанализировал данные по поиску и бронированию ж/д билетов и выяснил, куда жители Иркутска отправятся отдыхать во время бархатного сезона.

Согласно данным по спросу на билеты на поезда, самыми популярными городами для поездок в период с начала августа по конец октября среди иркутян стали Новосибирск и Красноярск. Средняя цена ж/д билетов в рассматриваемый период в Новосибирск составляет 5 400 рублей, начинать их искать и бронировать иркутяне начинают в среднем за 54 дня до поездки. Отправиться в Красноярск обойдется в среднем в 4 000 рублей, билеты берут за 45 дней до поездки.

Направлением для отдыха в бархатный сезон, которое пользуется спросом, стал Улан-Удэ в Республике Бурятия. Планировать свой отдых там иркутяне начинают в среднем за месяц – полтора, средняя цена билетов на поезд – 2 200 рублей. Также жители Иркутска собираются поехать с августа по конец октября в Забайкальский край. Чаще всего путешествия планируют в Читу (билеты берут в среднем за 35 дней до поездки). Средняя цена билетов из Иркутска в Читу составляет 4 500 рублей.

Не менее популярны у иркутян в бархатный сезон поездки в пределах собственной области. Например, съездить в Усть-Илимск будет стоить в среднем 4 400 рублей. Билеты брать начинают в среднем за 40 дней. В десятку городов, куда большинство иркутян поедут отдыхать, вошли еще Омск (средняя цена билета – 6 400 рублей), Екатеринбург (9 700 рублей), Челябинск (9 900 рублей) и Хабаровск (9 700 рублей).

Быстрее всего жители Иркутска бронируют билеты в Хабаровск – всего за месяц до отправления поезда. На планирование путешествия в Омск иркутяне закладывают 63 дня, в Екатеринбург – 60 дней, в Челябинск – 54 дня.

Замыкает десятку локаций для отдыха в бархатный сезон среди жителей Иркутска столица. Как оказалось, именно в Москву путешественники берут билеты раньше всего – в среднем более чем за 70 дней. Поездка в столицу на поезде из Иркутска в среднем обойдется в 18 400 рублей.