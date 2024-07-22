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БКС: Ждём ослабления рубля

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Правительство снизило нормы обязательной продажи валютной выручки, для крупнейших российских экспортёров. Сначала с 80% до 60%, а потом и до 40%.

– Это фактор ослабления для рубля. В целом, аналитики от этого решения не ожидают влияния на курс – большинство экспортёров и так продают валюту в объёмах, превышающих новый порог. Рубль, по прогнозам БКС, продолжит плавно снижаться на фоне восстановления импорта и снижения валютных интервенций Банка России, – отмечает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

В пятницу, 19 июля, курс доллара  закрылся на уровне 88,02 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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