Игорь Кобзев поручил провести капитальный ремонт школы в селе Аляты

Работы выполняются по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Напомним, поручение включить школу в Алятах в программу для проведения капремонта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил во время посещения района в 2022 году.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Накануне делегация правительства Иркутской области во главе с главой региона в рамках рабочего визита ознакомилась с ходом проведения ремонтных работ. Участие в осмотре приняли также первый заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и мэр Аларского района Роман Дульбеев.

Капитальный ремонт рассчитан на два года и должен завершиться в 2025 году. Подрядчик выполнит модернизацию внутренних инженерных сетей (систем отопления, вентиляции, водоснабжения, электромонтажные работы), комплекс отделочных работ, ремонт отмостки, кровли. В здании заменят окна и двери, отремонтируют входную группу и крыльцо. В школе обновят учебное оборудование, оформят современные пространства для образовательных активностей в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России. На период ремонта ученики Алятской школы переведены в школу в селе Иваническое.

В Аларском районе Игорь Кобзев также оценил ход капитального ремонта спортивного зала Зонской средней общеобразовательной школы.

Он проводится по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Перечень работ включает ремонт фасада, кровли, а также модернизацию внутренних инженерных сетей (систем отопления, вентиляции, водоснабжения, пожарной и охранной сигнализации, электромонтажные работы). Обновленный спортзал планируют открыть к началу учебного года.

– Увидели, что совсем скоро в Зонской школе будет создано современное пространство для занятий физической культурой и спортом. Вместе с тем сама школа – старейшая в районе и здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Необходимо проработать вопрос её включения в программу модернизации школьных систем образования. Такое поручение озвучил сегодня региональному министерству образования совместно с администрацией района. Для участия в федеральной программе заявляем также школу в селе Аларь. Для жителей это очень важный объект и нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы провести там капремонт, – отметил Игорь Кобзев.

В поселке Кутулик губернатор и команда регионального правительства провели встречу с представителями общественных организаций. Проблемы территории и пути их решения обсудили с членами Совета ветеранов, Совета женщин и Совета отцов Аларского района, председателями ТОСов. Глава региона вручил благодарственные письма представителям общественных организаций.

Завершился визит в Аларский район встречей с сельхозтоваропроизводителями.

– Аларский район – один из опорных районов развития сельского хозяйства Иркутской области, он вносит весомый вклад в производство сельхозпродукции и имеет значительный потенциал. Сельхозтоваропроизводители Аларского района производят 4,5% общего объема валовой продукции сельского хозяйства по области. Уверен, что такой формат работы с возможностью открытого диалога позволит нам наилучшим образом обеспечить конструктивное взаимодействие, совместно найти взвешенные и грамотные решения в сфере развития агропромышленного комплекса, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В рамках встречи на вопросы сельхозтоваропроизводителей ответил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Он также рассказал о действующих в регионе мерах поддержки агропромышленного комплекса.