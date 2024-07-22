Почему растут акции Газпрома?

Пока индекс Мосбиржи снижался на прошлой неделе, акции Газпрома росли. Одна из позитивных новостей – Газпром пойдёт в Иран.

– Иран станет энергетическим хабом и сможет использовать российские газ, как для внутренних нужд. Так и для экспорта в другие страны – в такие как Индия и Пакистан. По расчётам аналитиков БКС, Газпром таким образом сможет вернуть около 50% потерянной европейской экспортной выручки. Для налаживания процесса потребуются инвестиции минимум в 20 млрд долларов, а поставки начнутся в течение пяти-десяти лет, – отмечает в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Кроме того, поддержку акциям оказали новости о рекордных суточных поставках газа Газпрома по России в летний период.

В пятницу, 19 июля, акции Газпрома закрылись на уровне 130,88 руб.