Новости

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Иркутская область заняла 22 место в России по развитию ипотеки

На тысячу человек за прошедшие 12 месяцев в регионе выдано 29,4 кредита. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Число ипотек за 12 месяцев на тысячу человек

Динамика за 5 месяцев год к году

Доля просрочек на 1 июня 2024-го

10

Новосибирская область

34,7

-16,1%

0,33%

14

Республика Бурятия

33,4

7,3%

0,22%

21

Красноярский край

29,6

-25,1%

0,40%

22

Иркутская область

29,4

-18,2%

0,34%

В текущем году лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год, что позволило ему сохранить лидирующие позиции. Тюменская область также сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения. Лидирующие позиции ЯНАО определяются экономическими и демографическими факторами.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Республика Ингушетия, Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, и Кабардино-Балкарская Республика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Больше чем бизнес
Готовая еда, СТМ, «Вкусы Азии». Какие новинки появятся в ассортименте «Слаты»
Елена Любансин: «Мы постоянно работаем над снижением издержек»
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес