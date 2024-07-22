Иркутская область заняла 22 место в России по развитию ипотеки

На тысячу человек за прошедшие 12 месяцев в регионе выдано 29,4 кредита. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Число ипотек за 12 месяцев на тысячу человек
|
Динамика за 5 месяцев год к году
|
Доля просрочек на 1 июня 2024-го
|
10
|
Новосибирская область
|
34,7
|
-16,1%
|
0,33%
|
14
|
Республика Бурятия
|
33,4
|
7,3%
|
0,22%
|
21
|
Красноярский край
|
29,6
|
-25,1%
|
0,40%
|
22
|
Иркутская область
|
29,4
|
-18,2%
|
0,34%
В текущем году лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год, что позволило ему сохранить лидирующие позиции. Тюменская область также сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения. Лидирующие позиции ЯНАО определяются экономическими и демографическими факторами.
Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Республика Ингушетия, Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, и Кабардино-Балкарская Республика.