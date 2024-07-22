Иркутская область заняла 22 место в России по развитию ипотеки

На тысячу человек за прошедшие 12 месяцев в регионе выдано 29,4 кредита. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Число ипотек за 12 месяцев на тысячу человек Динамика за 5 месяцев год к году Доля просрочек на 1 июня 2024-го 10 Новосибирская область 34,7 -16,1% 0,33% 14 Республика Бурятия 33,4 7,3% 0,22% 21 Красноярский край 29,6 -25,1% 0,40% 22 Иркутская область 29,4 -18,2% 0,34%

В текущем году лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год, что позволило ему сохранить лидирующие позиции. Тюменская область также сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения. Лидирующие позиции ЯНАО определяются экономическими и демографическими факторами.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Республика Ингушетия, Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, и Кабардино-Балкарская Республика.