Школа №5 на 250 мест в Тулуне откроется к началу учебного года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в город Тулун проверил готовность школы №5 на улице Заречная к открытию. Новое учебное учреждение, рассчитанное на 250 мест, откроется 1 сентября 2024 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Вместе с главой региона объект осмотрели депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Юрий Козлов и Владимир Смагин, руководители профильных региональных министерств и ведомств, исполняющая обязанности главы администрации Тулуна Татьяна Якубова, мэр Тулунского района Александр Тюков, депутат думы Тулунского района Михаил Гильдебрант.

Напомним, новую школу возвели в рамках нацпроекта «Образование» и программы восстановления объектов социальной инфраструктуры, пострадавших после наводнения 2019 года. Стоимость образовательного учреждения составила более полумиллиарда рублей.

Строительство школы завершили в конце 2023 года. В настоящее время запущен процесс лицензирования, после которого учреждение получит разрешение на образовательную деятельность.

– Школа на Заречной – третье крупное общеобразовательное учреждение, которое мы вводим в эксплуатацию после ЧС. Сегодня проверил и качество строительных работ, и благоустройство. Есть некоторые недочеты, которые в течение полутора месяцев поручил проработать. В целом, школа готова к открытию, – сказал Игорь Кобзев.

Четырехэтажное здание школы общей площадью 3534,14 кв.м. состоит из пяти блоков: центрального, трех учебных и спортивного. В учебных блоках размещены кабинеты, помещения с рекреацией, игровая комната для группы продленного дня, столовая, актовый зал на 222 места, библиотека, книгохранилище, медицинский пункт.

На физкультурно-спортивной зоне размещены поле для футбола, сектор для прыжков в длину, площадка с гимнастическим оборудованием, а также беговая дорожка. Также на прилегающей территории размещена учебно-опытная зона, которая включает в себя площадку полевых и овощных культур, а также площадку для плодового сада и питомника.

Директор школы Алена Аверьянова рассказала, что сейчас идет прием заявлений в 1 класс, набрано уже 26 человек. Предварительно на 2024-2025 учебный год в школе будут обучаться 237 человек. Планируется открыть 11 классов, из которых два – коррекционные. На сегодняшний день школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.