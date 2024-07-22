В Шелехове отметили День металлурга и День города

Тысячи шелеховчан приняли участие в городских празднованиях. Ярким завершением дня стало выступление звезды российской эстрады «Artik & Asti», которую пригласил РУСАЛ.

Фото: Евгений Козырев

Праздничный день в Шелехове начался с 10-го городского карнавального шествия «Юбилей собирает друзей». Красочными колоннами по городу прошли коллективы предприятий и учреждений района, инициативные жители и представители местных властей.

Колонну РУСАЛа в шествии возглавляли король и королева, одетые в серебристые наряды. Остальные представители компании также облачились в карнавальные костюмы серебристых цветов и несли красивые алюминиевые крылья. А обрамляла колонну большая арка из воздушных шаров.

Карнавал объединил более тысячи человек.

Традиционно местом притяжения и итоговой точкой шествия стал стадион «Металлург». Здесь и прошла церемония награждения самых ярких участников. Победителем стала команда "Шари Вари" из Ангарска, второе место заняла шелеховская команда «Сибирский сувенир», третье место у команды РУСАЛа «Сила притяжения».

Королём карнавала стал сотрудник Иркутского алюминиевого завода Никита Олифиренко.

После завершения карнавального шествия, на стадионе начался фестиваль РУСАЛа «Сила Притяжения». Гости зажигательно танцевали, создавали интересные фотографии с помощью нейросети, участвовали в викторинах и выигрывали ценные призы. Каждый желающий мог получить магнит со своей фотографией, брендированный значок или фоторамку.

«Очень примечательно, что День металлурга и День города мы празднуем одновременно. У завода и города общая история, вот уже 62 года они неразрывно связаны. Я с большой радостью поздравляю всех горожан и заводчан с объединенным праздником», – сказал в своем выступлении директор ИркАЗа Артём Фоминых.

В этот вечер на стадион «Металлург» пришли 10 тысяч зрителей. Шелеховчан поздравляла звезда российской эстрады «Artik & Asti», а также творческие коллективы: кавер-группа «Pina Colada», шоу-дуэт «Карабас», музыкальная группа ИркАЗа «Искра» и заводчане Дмитрий Пуляев и Денис Несмачных.

«РУСАЛ вкладывает много сил и средств, чтобы разнообразить жизнь жителей Шелеховского района и своих сотрудников, сегодняшний праздничный концерт не был бы возможен без участия компании», – отметил мэр Шелеховского района Максим Модин.

«РУСАЛ ФестивAL Сила Притяжения» прошел в 13 городах, где расположены металлургические предприятия компании. Традиция таких больших и ярких праздников на День металлурга зародилась 29 лет назад в Саяногорске, где Олег Дерипаска тогда начинал строить современную алюминиевую промышленность России.