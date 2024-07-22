2,28 млн новых кредитных карт выдано в июне 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в июне 2024 года составило 2,28 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% (в мае 2024 года – 2,31 млн ед.).
При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 года, напротив, немного вырос по сравнению с маем (+2,5%) и составил 241,8 млрд руб. (в мае 2024 года – 235,9 млрд руб.).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в июне 2024 года выдано в:
- Москве (154,3 тыс. ед.),
- Московской обл. (122,2 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (86,2 тыс. ед.),
- Санкт-Петербурге (85,3 тыс. ед.),
- Ростовской обл. (76,4 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика сокращения выданных новых кредитных карт в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:
- Республике Дагестан (-9,0%),
- Удмуртской Республике (-4,1%),
- Москве (-4,0%),
- Самарской обл. (-3,6%),
- Тульской обл. (-3,6%).
Вместе с тем, в ряде регионов из топ-30 число выданных новых кредитных карт в июне, напротив, выросло, в том числе в:
- Ханты-Мансийском АО (+7,9%),
- Ставропольском крае (+1,4%),
- Санкт-Петербурге (+1,4%),
- Ленинградской обл. (+1,1%),
- Оренбургской обл. (+1,1%).
«Постепенное сокращение выдачи новых кредитных карт во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода».